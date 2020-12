Ligue 1 : l'OM dispose de Monaco et met la pression au PSG

Dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueillait l'AS Monaco à l'Orange Vélodrome. En cas de succès face au club de Principauté, les Olympiens pouvaient revenir provisoirement à une longueur du Paris Saint-Germain. Côté monégasque, une victoire face à l'OM propulserait les hommes de Niko Kovac temporairement sur le podium. Pour ce choc du championnat, André Villas-Boas alignait un 4-4-2 losange avec le duo Benedetto-Thauvin en attaque. Kovac s'appuyait sur un 4-4-2 à plat avec l'intenable duo Ben Yedder-Volland en pointe. La rencontre démarrait sur de belles bases et Ben Yedder, bien servi par Aguilar, ratait l'immanquable (2e). Trois minutes plus tard, l'OM ouvrait le score.

Sur la gauche de la surface, Benedetto distillait une offrande pour Thauvin qui marquait de la tête (1-0, 5e). Les hommes de Villas-Boas réalisaient le break quelques minutes plus tard. Sur la droite, Thauvin centrait pour Benedetto au six mètres dont la volée ajustait Mannone (2-0, 13e). Au retour des vestiaires, l'OM ratait une belle occasion de prendre le large mais l'intérieur du pied de Thauvin passait au dessus (59e). Monaco obtenait un penalty dans le dernier quart d'heure suite à une faute de Thauvin dans la surface sur Ben Yedder (77e). Le buteur monégasque ne tremblait pas et réduisait le score (2-1, 79e). Grâce à ce huitième succès de la saison, l'OM revenait à une longueur du PSG au classement avec un match en moins.

