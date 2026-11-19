Troisième de Ligue 3 au coup d’envoi, le SM Caen se déplace, ce jeudi soir, sur la pelouse d’Amiens à l’occasion de la 13e journée. Et les Normands ont débuté cette rencontre de la plus belle des manières.

La suite après cette publicité

Quelques minutes après la fin du premier quart d’heure, les hommes de Gaël Clichy ont, en effet, ouvert le score. Et de quelle manière… À la retombée d’un ballon dégagé plein axe par la défense amiénoise, Ivann Botella donnait l’avantage aux siens d’une reprise absolument magistrale.