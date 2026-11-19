Ligue 3
Caen : la reprise de volée exceptionnelle d’Ivann Botella face à Amiens
1 min.
@Maxppp
Troisième de Ligue 3 au coup d’envoi, le SM Caen se déplace, ce jeudi soir, sur la pelouse d’Amiens à l’occasion de la 13e journée. Et les Normands ont débuté cette rencontre de la plus belle des manières.
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Quelques minutes après la fin du premier quart d’heure, les hommes de Gaël Clichy ont, en effet, ouvert le score. Et de quelle manière… À la retombée d’un ballon dégagé plein axe par la défense amiénoise, Ivann Botella donnait l’avantage aux siens d’une reprise absolument magistrale.
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