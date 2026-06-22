France-Irak : Philippe Diallo confirme que le match ne sera pas reporté

L’interruption de France-Irak continue de faire durer le suspense à Philadelphie. Arrêtée à la mi-temps en raison d’un risque d’orage et de foudre à proximité du stade, la rencontre a déjà connu plusieurs reports successifs avant que la FIFA ne fixe finalement la reprise de la seconde période à 01h50. Conformément au protocole de sécurité en vigueur aux États-Unis, chaque impact de foudre détecté dans le périmètre entraîne une nouvelle période d’attente, provoquant une coupure de près de deux heures pour les joueurs comme pour les spectateurs.

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Présent au stade, le président de la FFF Philippe Diallo a réagi en direct sur RMC : « ce sont des conditions très particulières. On est obligé de se plier aux règles du pays hôte. On est confronté à une péripétie. (…) Mais il n’a jamais été évoqué un report du match (à demain). Tout a toujours été clair: interruption de 30 minutes à chaque éclair. On a perdu beaucoup de temps avec des joueurs qui vont devoir re-rentrer dans leur match après deux heures d’interruption, ce qui est inédit pour eux. »