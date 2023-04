PSG : excellente nouvelle pour le mercato

Le PSG peut souffler. L’été dernier, le PSG a d’ailleurs été une nouvelle fois épinglé par le fair-play financier instauré par l’UEFA avec une amende de 65 millions d’euros (dont 55 avec sursis) à la clé. Mais si l’instance européenne garde un œil sur les comptes du club parisien, ce dernier va pouvoir souffler avant le mercato estival, puisqu’il devrait rapidement revenir dans les clous du fair-play financier jusqu’en 2026.

Selon les informations du Parisien, les revenus du club sont en forte croissance, notamment grâce à la billetterie et les hospitalités. Le PSG est aujourd’hui numéro un en Europe dans ce secteur avec 132 millions de recettes en 2021-2022. Pour un total record de 800 millions d’euros de revenus sur la saison. Un signal positif pour le club de la capitale, qui lui permettra surtout d’investir lors du prochain mercato sans contrainte. D’autant plus que le possible départ de Lionel Messi arrangera la masse salariale.

