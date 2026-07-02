Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le tableau des huitièmes se précise
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@Maxppp
En attendant le choc entre l’équipe de France et le Paraguay, samedi soir (23h), les 16es de finale se poursuivaient ce jeudi soir avec une affiche séduisante entre l’Espagne et l’Autriche. Championne d’Europe en titre, la Roja a finalement fait respecter la hiérarchie (3-0) et se hisse donc en 8e de finale.
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Au tour suivant, les hommes de Luis de la Fuente affronteront donc le Portugal ou la Croatie. Pour rappel, le Canada sera opposé au Maroc alors que le Brésil défiera, de son côté, la Norvège.
Les premières affiches des 8es de finale :
Canada - Maroc
Paraguay - France
Brésil - Norvège
Espagne - Portugal ou Croatie
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