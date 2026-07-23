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Luka Modric prolonge à l’AC Milan

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Modric @Maxppp

C’était annoncé, c’est désormais officiel, Luka Modric a prolongé son contrat avec l’AC Milan. Agé de 40 ans, l’inoxydable milieu croate a signé pour un an supplémentaire. «Luka Modrić a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027
L’AC Milan a le plaisir d’annoncer que Luka Modrić a signé un contrat pour une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2027», peut-on lire dans le communiqué.

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Luka Modric, qui avait rejoint l’AC Milan l’été dernier, n’a pas mis longtemps à convaincre son nouveau club. Avec 37 matches disputés et 2 buts inscrits, il s’est avéré un pion essentiel des Rossoneri. A tel point que le nouvel entraîneur Ruben Amorim a vite annoncé vouloir le conserver. C’est chose faite.

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