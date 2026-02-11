Ça a chauffé entre deux stars du Real Madrid

Le 17 janvier dernier, le Real Madrid recevait Levante après l’humiliation subie en Coupe du Roi face à Albacete. Tenus en échec en première période et sifflés par le public du Bernabéu, les Merengues ont su réagir au retour des vestiaires en marquant deux buts pour s’imposer 2-0. Mais selon le journaliste espagnol Juanfe Sanz, deux stars madrilènes se sont pris le bec à la mi-temps.

« Il y a eu une altercation à la mi-temps entre deux poids lourds, deux poids très lourds du vestiaire. Deux poids très très lourds. Il y a un joueur qui entre dans le vestiaire pour remobiliser l’équipe, demander aux joueurs de mettre le pied sur le ballon, de mettre de l’intensité et d’avoir de la personnalité et que le ballon ne leur brûle pas les pieds. Il a dit tout ça d’un ton colérique afin de provoquer quelque chose chez des joueurs qui ne répondaient pas. Et là, il y a un joueur très important, qui ne passait pas un bon moment en première période, qui vient lui faire face et qui lui dit quelque chose comme : « même si tu marques des buts, tu ne joues pas mieux que le reste de l’équipe. » Il n’y a pas eu de manque de respect ni d’insultes. Les autres joueurs ont tenté de calmer les deux, mais il y a une grosse dispute entre ces deux joueurs », a-t-il confié au Chiringuito.