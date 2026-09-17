Medhi Benatia répond sèchement à Amir Murillo !

Désormais à Besiktas, adversaire de l’OM en Ligue Europa, Amir Murillo n’a pas pris de pincette pour évoquer la fin de son aventure à Marseille, lors de la conférence de presse de veille de match. « Tout le monde a vu que j’avais eu un souci avec l’entraîneur. Ça n’a rien à voir avec le club, ni avec l’équipe. Je pense que c’était seulement quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur que, d’une certaine manière, j’ai senti comme un manque de respect. Ils m’ont pratiquement obligé à partir du club et c’est de cette manière que je suis arrivé à Besiktas », a-t-il déclaré mercredi. Et il a eu droit à une réponse cinglante, enrobée de quelques compliments, de la part de son ancien directeur sportif Medhi Benatia, présent sur Canal+.

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« C’est un petit peu facile de sortir ça comme ça, quand chacun a fait son chemin. Amir, je retiens ce qu’il a dit, ça lui a permis de jouer à ce niveau-là. Je me rappelle, quand il arrive d’Anderlecht, il était remplaçant. Il a toujours été travailleur, c’est un très bon garçon. On était un peu dérangé par la situation. Je pense qu’il avait aussi perdu la confiance de quelques compagnons, il avait fait quelques prestations l’année dernière très difficiles, j’ai pas mal de matches en tête, où il est fautif sur des buts, où il est nonchalant. Et ça, c’est arrivé après la prolongation de contrat. Ce qu’il oublie de dire aussi, c’est que Roberto, dans la salle de réunion devant tout le monde, il nous mettait la pression pour demander le renouvellement de contrat parce qu’il disait que c’était son fils. Il l’adorait, il en a fait un joueur important. Après, il y a eu beaucoup de relâchement, et le coach avait décidé de passer à autre chose. On a voulu régler ce problème-là en laissant partir Murillo sur un projet différent. Mais ça reste un bon garçon, et je n’ai pas envie de lui taper dessus, c’est quelqu’un qui n’a jamais triché. Peut-être qu’inconsciemment qu’il ne s’est pas rendu le compte et qu’il a levé le pied », a lancé Benatia, très disert sur le sujet.