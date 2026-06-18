OM : un prêté va faire son retour au club cet été

Prêté à Sassuolo depuis cet hiver après avoir joué seulement 4 matchs de L1 en première partie de saison, Ulisses Garcia ne restera pas en Italie. Malgré une expérience réussie en Serie A (13 matchs, 1 but, 2 passes décisives) aux côtés des anciens Marseillais Darryl Bakola et Ismaël Koné, le latéral gauche suisse de 30 ans ne verra pas son option d’achat être levée. Il va ainsi revenir à l’Olympique de Marseille d’après les médias italiens.

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Le montant de l’option d’achat était évalué autour de 3,5 millions d’euros, un tarif pas insurmontable, mais il s’agirait là d’une décision plutôt personnelle du joueur, non retenu pour la Coupe du Monde avec la Nati. Ulisses Garcia retrouvera donc la Commanderie cet été, en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait. Pour rappel, l’ancien joueur des Young Boys est lié jusqu’en 2028 avec l’OM.