Un dispositif de sécurité XXL sur le territoire pour France - Espagne et le 14 juillet

Tolérance zéro. Comme pour la finale de Ligue des Champions du PSG en mai dernier, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé la mise en place d’un dispositif XXL sur tout le territoire ce mardi. 70 000 policiers et gendarmes seront ainsi déployés pour la demi-finale de Coupe du Monde des Bleus et les célébrations du 14 juillet dans le même temps. Ce dispositif sera maintenu « pour la journée et la soirée » a-t-il annoncé sur BFMTV.

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L’ancien préfet de police précise qu’à 10 heures débutera la sécurisation du défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Le coup d’envoi de la rencontre entre la France et l’Espagne sera, lui, donné à 21h. Si la soirée du quart de finale entre la France et le Maroc (2-0) s’était « globalement très très bien passée » selon les mots de Laurent Nuñez, une jeune fille de 17 ans avait perdu la vie dans le Nord après avoir été écrasée par un camion sur lequel elle était montée pour célébrer la victoire française. 89 interpellations avaient aussi été recensées.