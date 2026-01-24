Tout est bouclé pour Dro Fernandez au PSG

Cette fois, c’est la bonne pour Dro Fernandez. Toutes les parties se sont entendues pour le transfert du jeune milieu offensif au PSG. D’après les informations de AS, un accord a été trouvé avec le FC Barcelone pour régaler le montant de la clause libératoire du joueur de 18 ans inscrite dans son contrat. Celle-ci s’élevait à 6 M€ et doit être légalement payée par le joueur, sauf que l’imposition de cette clause à 47% changeait la donne.

Il a donc fallu négocier entre les deux clubs, mais aussi avec le principal concerné puisque c’est à lui (ou ses représentants) de présenter le chèque aux Blaugranas. Le montant final est plus élevé en raison de ce taux d’imposition, aux alentours des 9 M€. Le PSG avançait sur un fil car les relations avec le Barça ont beau s’être réchauffées ces derniers mois, illustrées par la rencontre entre Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi lors du match de Ligue des Champions entre les deux équipes, la bonne entente demeure fragile.

Le PSG marchait sur des œufs

Les Parisiens ne voulaient surtout pas froisser leurs homologues catalans, déjà échaudés par la décision de Dro Fernandez de s’en aller, alors qu’il a connu ses premières minutes chez les professionnels cette saison (4 matchs disputés toutes compétitions confondues, 1 passe). Ils ont pris cela comme un véritable camouflet et un mauvais message envoyé à leur politique de formation où, pourtant, de très nombreux joueurs sortent pour rejoindre l’équipe première.

D’autres équipes comme Manchester City et le Borussia Dortmund ont tenté de faire basculer le dossier en leur faveur, d’où la grande précaution du PSG. Hansi Flick a lui aussi été très déçu par la décision de l’international U18 espagnol. En lui offrant ses premières apparitions, il lui a accordé sa confiance et misait beaucoup sur lui pour les mois et les années à venir. En vain, Dro Fernandez va poursuivre sa carrière à Paris, avec qui il s’est déjà mis d’accord, comme nous vous le révélions la semaine dernière.