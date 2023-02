Le fils d’Andrea Pirlo agressé à Turin

Moment de frayeur pour Nicolò Pirlo, fils d’Andrea Pirlo. Alors qu’il circulait en voiture avec un ami dans le centre de Turin, le jeune homme de 19 ans a été agressé par quatre hommes cagoulés. «J’étais dans la voiture avec un ami et ce groupe de mecs a essayé de monter dans la voiture. Puis ils ont donné des coups de pieds. Ils nous ont pas sorti de la voiture, heureusement», a déclaré le jeune homme sur son compte Instagram.

Dans la vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, on observe en effet sa voiture rouler au pas de courses avant que les quatre hommes, tous cagoulés, apparaissent et se mettent à la viser par des jets de pierres. Heureusement, plus de peur que de mal pour le fils d’Andrea Pirlo, qui avait déjà été pris à partie sur ses réseaux sociaux lorsque son père était encore l’entraîneur de la Juventus, en avril 2021.

