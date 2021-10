PSG : Sergio Ramos, un retour qui se décale de plus en plus

La suite après cette publicité

«On n’a pas de précision. On espère qu’il pourra être disponible. Il est bien, calme et continue aussi dans sa préparation. On espère qu’il pourra jouer le plus rapidement possible pour que ça le rende heureux. Il a besoin de retrouver le niveau avec ses partenaires.» Interrogé mi-septembre sur Sergio Ramos, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ne savait toujours pas quand son défenseur allait faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Recruté cet été après son départ du Real Madrid, l'international espagnol devait être l'une des stars du club de la capitale aux côtés de Lionel Messi mais les fans parisiens attendent toujours sa grande première.

Déjà blessé à plusieurs reprises lors de sa dernière saison au Real Madrid (ménisque, problème musculaire, coronavirus, tendon), l'ancien capitaine de la Casa Blanca est en effet gêné par ses mollets depuis cet été et sa signature au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale espérait le récupérer pour le déplacement à Rennes (défaite 2-0) avant la trêve internationale d'octobre, mais il n'en a rien été. Un retour après celle-ci, c'est à dire contre l'Angers SCO vendredi soir en ouverture de la 10e journée, était donc le moment idéal. Mais les dernières informations ont vite refroidi les supporters du PSG et les fans de l'Espagnol.

Un retour contre le LOSC fin octobre ?

Comme l'expliquait Le Parisien un peu plus tôt dans la journée, Sergio Ramos n'a pas participé à l'entraînement collectif ce mercredi au Camp des Loges, et un forfait face aux Scoïstes est de plus en plus probable. Mais la suite ne semble pas plus glorieuse. Selon les informations du quotidien régional, sa présence contre le RB Leipzig mardi en Ligue des Champions et ensuite face à l'OM pour le premier Classique de la saison (dimanche 24 octobre) est aussi incertaine. Car avec moins d'une semaine d'entraînement collectif dans les jambes, le staff médical du PSG ne devrait pas vraiment prendre de risque.

Le bout du tunnel pour Sergio Ramos pourrait finalement être la réception du champion de France, le LOSC, le vendredi 29 octobre au Parc des Princes. Mais il faudra bien évidemment que le joueur de 35 ans participe aux séances collectives. Car depuis le 5 mai 2020 et une demi-finale retour de C1 face à Chelsea, l'Espagnol n'a plus rejoué et le temps commence à être long. Surtout à Paris où les dirigeants comptaient sur lui pour s'imposer en charnière centrale. Il va donc encore falloir prendre son mal en patience.