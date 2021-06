OM : où en est le dégraissage XXL ?

L'Olympique de Marseille veut faire peau neuve. Sous l'impulsion de Pablo Longoria, l'écurie phocéenne se prépare à un mercato de folie. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le dirigeant espagnol mercredi à l'occasion d'une rencontre avec les principaux groupes de supporters phocéens. Accompagné notamment par Frank McCourt, le président de l'OM a révélé qu'il y aurait onze recrues cet été. Dans le même temps, il a aussi indiqué que quatorze joueurs quitteraient les Olympiens cette intersaison.

Qui sont-ils ? En premier lieu, il y a les éléments en fin de contrat le 30 juin prochain et qui n'ont pas prolongé l'aventure avec Marseille. Alors qu'il bénéficiait d'une proposition, Florian Thauvin (28 ans) a dit oui aux Tigres de Monterrey le 7 mai dernier. Le Français, accueilli comme une rock star hier soir au Mexique, est donc parti libre. Même chose pour Valère Germain (31 ans). L'attaquant, qui a démenti une offre de Montpellier, se voit plutôt loin de la France.

Des joueurs en fin de contrat en quête d'un point de chute

Interrogé par La République du Centre, il avait confié : «à ce stade de ma carrière, j’aimerais vivre une expérience à l’étranger pour apprendre, avec ma famille, une nouvelle langue et une autre culture». La MLS aurait ses faveurs. Saïf-Eddine Khaoui (26 ans) se retrouve aussi sur le marché, lui qui a été lié à l'ASSE. Doublure de Steve Mandanda durant plusieurs années, Yohann Pelé (38 ans) n'a pas été conservé tout comme Christopher Rocchia (23 ans), pour lequel il y a des touches.

Comme expliqué sur notre site, outre une écurie de L1, Dijon, Sochaux, Saint-Gall (Suisse) et Alanyaspor (Turquie) sont séduits par son profil. Après seulement une saison à l'OM, Yuto Nagatomo (34 ans), recruté pour être la doublure d'Amavi et apporter son expérience, n'a pas convaincu. Il cherche donc un nouveau point de chute. Son compatriote Hiroki Sakai (31 ans) a été libéré, lui, alors qu'il avait encore une année de contrat. Il a rejoint la formation japonaise d'Urawa Red Diamonds.

Des éléments prêtés aux destins différents

Les Olympiens doivent également gérer les joueurs prêtés cette saison comme Michaël Cuisance (21 ans), cédé par le Bayern Munich avec une option d'achat de 18 M€. Mais l'OM ne l'a pas levé, le milieu français étant visiblement trop individualiste selon Jorge Sampaoli. Il retourne donc en Allemagne. Un nouveau prêt semble à l'étude. Arrivé cet hiver, Olivier Ntcham (25 ans) n'a pas fait long feu. Il a été renvoyé au Celtic, qui va le libérer de sa dernière année afin qu'il signe à l'AEK Athènes d'après Skysports.

Pour Leonardo Balerdi (22 ans) et Pol Lirola (23 ans), la donne est différente. Sampaoli veut les garder. Mais cela bloque financièrement puisque l'Argentin, propriété de Dortmund, a une option d'achat de 14 M€ alors que l'Espagnol, lui, a une option fixée à 12 M€ par la Fiorentina. Un club qui ne baissera pas son prix, d'autant que son nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, veut le garder. Le latéral, qui veut rester à Marseille, est prêt à aller au bras de fer en séchant la reprise avec la Viola.

De grosses ventes espérées

Enfin, outre quelques jeunes qui pourraient également s'en aller, il y a les joueurs que l'OM compte vendre pour renflouer ses caisses. En premier lieu, on retrouve Boubacar Kamara (21 ans). Polyvalent, le minot sera en fin de contrat dans un an, soit en juin 2022. Si son club a discuté d'une prolongation, une vente est fortement envisagée. Les Phocéens auraient fixé son prix de départ à 25 M€ alors que Chelsea et l'AC Milan ont été cités comme des prétendants. Pour le moment, rien n'est acté dans un sens comme dans l'autre.

Duje Caleta-Car (24 ans) est aussi courtisé. Si Liverpool avait tenté sa chance l'hiver dernier, le Croate, sous contrat jusqu'en 2023 intéresse West Ham d'après The Athletic. Le média parle d'une offre à venir de 15 M€. Les pensionnaires de l'Orange Vélodrome auraient fixé son prix à 20 M€. Dans la même situation contractuelle, Dario Benedetto (31 ans) veut s'en aller. Alors que Sampaoli voulait l'échanger avec Cristian Pavon (Boca Juniors), l'attaquant a refusé, lui qui souhaite rester en Europe. Rejoindre Elche, club dont le propriétaire est son agent, est sa priorité. Le grand ménage estival a déjà bien commencé à l'OM !