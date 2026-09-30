Jamie Carragher réclame le retrait des titres de Manchester City !

Après le verdict rendu dans l’affaire des 115 accusations visant Manchester City, Jamie Carragher réclame une sanction lourde contre les Citizens, allant jusqu’à demander que leurs titres remportés durant la période concernée leur soient retirés. Dans une chronique publiée par The Telegraph, l’ancien défenseur de Liverpool estime que les conséquences doivent dépasser une simple sanction financière. « City est dans le déni, refusant de reconnaître que sa réputation est brisée après avoir été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation portés contre lui. » Carragher s’en est également pris au directeur général du club, Ferran Soriano, dont la communication après le verdict l’a particulièrement agacé : « Ferran Soriano, le directeur général de City, ressemblait davantage à Donald Trump en évoquant des complots et en avançant une série de faits alternatifs ».

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Pour Carragher, les titres remportés par Manchester City pendant cette période ne peuvent pas rester sans conséquence si les infractions retenues sont confirmées. « Les titres, il faut les retirer à City. La sanction doit être sévère pour donner un sens aux règles, créer un précédent et dissuader les futurs propriétaires qui pourraient être tentés de suivre l’exemple de City. » L’ancien international anglais estime aussi que cette affaire pourrait avoir des répercussions dans le vestiaire, certains joueurs pouvant être tentés de partir : « un ou deux joueurs de City envisagent peut-être déjà un départ s’ils souhaitent remporter d’autres titres sans que cette pression plane sur eux. » Une position beaucoup plus ferme que celle de Wayne Rooney, qui a de son côté refusé l’idée de récupérer rétroactivement un titre de Premier League en tant qu’ancien joueur de Manchester United.