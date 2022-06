MU : Cristiano Ronaldo élu joueur de l’année par les fans du club

Manchester United a annoncé ce samedi dans un communiqué que son buteur Cristiano Ronaldo avait été nommé joueur de l’année par ses supporters. Pour sa première saison depuis son retour à Old Trafford, le Portugais de 37 ans a remporté son quatrième trophée Sir Matt Busby, qui récompense le joueur qui est donc élu meilleur mancunien de l’année par les fans de United.

Lors de son premier passage à United, Ronaldo avait déjà remporté ce fameux prix lors des saisons 2003/04, 2006/07 et 2007/08. Le gardien des Red Devils, David de Gea qui a lui été élu joueur de l’année par ses coéquipiers, a terminé deuxième de ce classement derrière l’international portugais. Cette saison, Ronaldo a disputé 39 matches avec United, inscrit 24 buts et délivré trois passes décisives.

𝗢𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝘂𝘁 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 👏



You've voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year 🤩🏅#MUFC | @adidasfootball