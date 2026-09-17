Real Madrid : Florentino Pérez va se rendre à Ceuta

La situation à Ceuta continue de faire les gros titres en Espagne, et le refus de plusieurs joueurs madrilènes - Mbappé, Vinicius Jr et Konaté - de porter un t-shirt en soutien aux habitants de l’enclave espagnole en terres nord-africaines a fait polémique. Une situation qui préoccupe la direction du Real Madrid, au point où Florentino Pérez a décidé de prendre une décision forte.

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Comme l’indique Marca, le président merengue se rendra ainsi à Ceuta ce vendredi, accompagné par Pirri, grand joueur du Real natif de la ville. Ils visiteront notamment la mairie et le groupe de supporters du Real Madrid local. Une façon d’affirmer le soutien institutionnel du club à Ceuta, et de calmer les polémiques et les tensions qui se sont accentuées autour du club ces derniers jours.