Équipe de France : un joueur est intervenu pour régler le conflit Mbappé-Dembélé !

« J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, je pense qu’il n’y a pas vraiment de problèmes à propos de ça, je suis vraiment très tranquille. Après en période de Nations League et d’équipe de France, il faut toujours trouver un débat et je pense que celui-là il est bien trouvé ». Lundi, Kylian Mbappé dégonflait un peu le début de polémique qui s’était installé dans le débat public autour du Ballon d’Or et de Kylian Mbappé.

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Il faut dire que les nombreuses déclarations du Bondynois au sujet du Ballon d’Or en ont agacé plus d’un. « Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé », avait par exemple déclaré le Madrilène, et le Parisien lui avait répondu : « dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé, et l’année dernière, j’ai été récompensé d’une année fantastique avec le Paris-SG, et puis, cette année, on verra bien, sans pression, tranquille ».

Thuram a joué les intermédiaires

Un froid s’était installé - selon plusieurs médias - entre les deux hommes, généralement très proches depuis leur jeunesse. Dans son édition du jour, Le Parisien fait quelques révélations et indique que c’est bien Mbappé qui a pris l’initiative d’appeler Dembélé.

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Le Madrilène était conscient que ses déclarations n’avaient pas vraiment plu à son coéquipier, et a donc voulu arranger la situation. Mbappé et Dembélé ont donc réglé la situation en privé, ne souhaitant pas qu’un possible conflit prenne de l’ampleur et vienne parasiter le rassemblement tricolore. Le média rajoute aussi que Marcus Thuram a aussi fait office de médiateur - dans un groupe WhatsApp où les trois joueurs sont présents - pour apaiser des tensions entre les deux hommes qui ont bel et bien existé. Tout est bien qui finit bien.