CAN 2025 : Pape Thiaw s’explique sur le retour aux vestiaires du Sénégal !

Les images ont fait le tour du monde. Après un penalty accordé au Maroc - qui sera par la suite manqué par Brahim Diaz - en toute fin de temps additionnel, l’équipe du Sénégal a décidé de quitter la pelouse en signe de protestation. Quelques minutes avant, un but avait d’ailleurs été annulé aux Lions de la Teranga, de façon là aussi discutable selon eux. Sadio Mané et ses coéquipiers sont donc rentrés aux vestiaires, avant que la superstar sénégalaise ne demande aux siens de revenir sur la pelouse.

De quoi provoquer la colère du Maroc. « L’image qu’on a donnée de l’Afrique aujourd’hui, c’est un peu honteux ! Quand un entraîneur demande à ses joueurs de sortir du terrain… Ce qu’à fait Pape ce soir, ça n’honore pas l’Afrique. C’est pas classe, mais ce n’est pas grave. Il est champion d’Afrique donc il a le droit de dire ce qu’il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes… Ca n’a pas aidé Brahim. Ce n’est pas une excuse sur la façon dont il a tiré. Mais on ne va pas revenir en arrière. On va l’assumer », indiquait Walid Regragui après le match, fracassant les Sénégalais et leur sélectionneur.

Pape Thiaw s’excuse

Après la rencontre, Pape Thiaw s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet. « On n’était pas d’accord… Je ne veux pas revenir sur les faits de ce match car après je n’ai pas du tout apprécié le fait que j’ai pu dire à mes joueurs de sortir du terrain », a d’abord expliqué Pape Thiaw devant les caméras de beIN Sports, avant de présenter ses excuses : « on a vraiment souffert mais on a montré du caractère et de la résilience. Ça a payé. À un moment on n’était pas d’accord. C’est juste ça. Je ne veux pas revenir sur les faits de match. Après réflexion, je n’ai pas du tout apprécié que j’ai pu dire à mes joueurs de sortir du terrain. Je m’excuse pour le football. Après réflexion, je les ai fait revenir. Et on a vu ce qui s’est passé derrière. Parfois, on peut réagir à chaud. On s’est demandé si ce penalty existait ».

« Avant, on a marqué un but qui n’a pas été accordé. On accepte les erreurs de l’arbitre, ça peut arriver. On n’aurait pas dû réagir comme ça mais c’est chose faite. On présente nos excuses au football », a conclu le sélectionneur sénégalais, qui regrette donc ce qui s’est passé. Difficile cependant de penser que ses excuses seront acceptées par le peuple marocain…