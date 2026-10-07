République dominicaine : une supportrice embrasse Mariano Diaz et choque tout le monde

La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et n’a pas manqué de faire couler beaucoup d’encre. Après la défaite de la République dominicaine face à Haïti vendredi dernier, Mariano Díaz s’est arrêté pour prendre quelques photos avec les supporters présents à la sortie du stade. Une séquence pour le moins surprenante s’est alors produite lorsqu’une fan a profité de son passage devant l’attaquant d’Alavés pour l’embrasser sur la bouche, avant de l’enlacer par le cou.

La suite après cette publicité

El futbolista dominicano Mariano Díaz, luego de la derrota frente Haití (1-4), compartió con varios fanáticas… Una de ellas aprovechó su cercanía y le estampó un beso; al que él respondió posteriormente. 📹: Futbol Ibérico https://t.co/qlsdgeFggH — Meridiano (@Meridianoonline) October 5, 2026

Mais loin de repousser son admiratrice, Mariano a visiblement décidé de lui rendre ce geste. Comme le montre une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le buteur dominicain a ensuite pris l’initiative de l’embrasser à son tour, sous les yeux des personnes présentes. Une scène qui a suscité de nombreuses réactions en ligne, alors que l’ancien joueur du Real Madrid poursuivait ensuite tranquillement sa séance de photos avec les autres supporters.