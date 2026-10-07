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République dominicaine : une supportrice embrasse Mariano Diaz et choque tout le monde

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mariano Diaz (Deportivo Alavés) @Maxppp

La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et n’a pas manqué de faire couler beaucoup d’encre. Après la défaite de la République dominicaine face à Haïti vendredi dernier, Mariano Díaz s’est arrêté pour prendre quelques photos avec les supporters présents à la sortie du stade. Une séquence pour le moins surprenante s’est alors produite lorsqu’une fan a profité de son passage devant l’attaquant d’Alavés pour l’embrasser sur la bouche, avant de l’enlacer par le cou.

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Mais loin de repousser son admiratrice, Mariano a visiblement décidé de lui rendre ce geste. Comme le montre une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le buteur dominicain a ensuite pris l’initiative de l’embrasser à son tour, sous les yeux des personnes présentes. Une scène qui a suscité de nombreuses réactions en ligne, alors que l’ancien joueur du Real Madrid poursuivait ensuite tranquillement sa séance de photos avec les autres supporters.

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