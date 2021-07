Copa América : Tite sait comment neutraliser Lionel Messi

En conférence d'avant-match avant la finale de la Copa América entre l'Argentine et le Brésil (dimanche à 2h), le sélectionneur auriverde Tite a abordé l'importance de Lionel Messi et Neymar dans le parcours de leur sélection respective, avant d'avouer qu'il a prévu un plan pour limiter l'influence de la Pulga dans le jeu de l'Albiceleste. Des propos plus mesurés que le président brésilien Jair Bolsonaro, qui avait prédit une victoire 5-0 de la Seleçao ce dimanche.

«Il suffit de regarder l'histoire des deux équipes pour avoir une réponse. De plus, nous connaissons la grandeur de deux icônes du football mondial qui seront en finale. Parler de Messi et de Neymar, c'est parler d'excellence, de vertus techniques, mentales et physiques, et d'une très grande capacité à créer», a déclaré l'entraîneur de 60 ans. «[...] Je sais comment marquer Messi, mais je ne vais pas vous le dire. Si l'Argentine nous dit comment elle va marquer Neymar, nous ouvrirons le jeu et nous leur dirons comment nous allons marquer Messi.»