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UEFA Nations League

Italie-Belgique : ça a chauffé très fort entre Lukaku et Donnarumma

Par Allan Brevi
1 min.
Gianluigi Donnarumma @Maxppp
Italie 0-2 Belgique

La Belgique a parfaitement lancé l’ère Mark van Bommel en s’imposant face à l’Italie (2-0), ce vendredi soir, lors de la première journée de Ligue des Nations. Mais au-delà du succès des Diables Rouges, la fin de rencontre a été marquée par un gros accrochage entre Romelu Lukaku et Gianluigi Donnarumma. Au coup de sifflet final, l’attaquant belge s’est dirigé vers le gardien italien après l’avoir provoqué en mimant le score de 2-0, avant de porter un doigt devant sa bouche pour lui demander de se taire.

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La tension est rapidement montée entre les deux hommes, au point que l’arbitre a dû intervenir pour éviter que la situation ne dégénère. D’après La Gazzetta dello Sport, Lukaku aurait notamment lancé à Donnarumma : « tais-toi, tu as perdu 2-0 ». Le portier italien, visiblement furieux, s’est alors précipité vers le rond central pour répondre à son adversaire. Les deux joueurs ont finalement été avertis, tandis que plusieurs autres joueurs ont également écopé d’un carton dans la confusion générale, comme Daniel Maldini.

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