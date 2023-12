Serie A : l’Atalanta s’impose sur le plus petit des scores face à Lecce

Un joli programme au menu de cette 18e journée de Serie A. Vendredi soir, le Napoli a été tenu en échec à la maison face à Monza (0-0). Un faux-pas qui pouvait profiter à l’Atalanta, opposée à Lecce ce samedi. Les hommes de Gasperini, qui alternent le bon et le moins bon jusqu’à présent en championnat, se devaient de rebondir après la défaite face à Bologne le week-end dernier (1-0).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 45 18 34 14 3 1 42 8 2 Juventus 40 17 15 12 4 1 26 11 3 Milan 33 17 11 10 3 4 31 20 4 Fiorentina 33 18 9 10 3 5 27 18 5 Bologne 31 18 8 8 7 3 21 13 6 Atalanta 29 18 9 9 2 7 29 20 7 Rome 28 17 11 8 4 5 30 19 8 Naples 28 18 7 8 4 6 28 21 Voir le classement complet

Et le club de Bergame l’a fait. Au terme d’une première mi-temps largement à son avantage, l’Atalanta ne parvient pas à ouvrir la marque. Lecce résiste, mais craque au retour des vestiaires sur l’unique but de Lookman (58e). Sur une frappe puissante et bien placée, ce dernier offre le succès à son équipe. À l’arrivée, une victoire, 1-0, qui fait les affaires des partenaires de Gianluca Scamacca. Au classement, Lecce est 13e, l’Atalanta, elle, monte à la 6e, juste devant Naples et l’AS Roma.