Maroc : Sofyan Amarabat refuse de jouer sous Mohamed Ouahbi

Sofyan Amrabat ne veut plus porter le maillot du Maroc tant que Mohamed Ouahbi sera à la tête de la sélection. Homme fort du superbe parcours des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022, le milieu de terrain de 30 ans, qui compte 78 sélections, a annoncé sa décision sur Instagram. « Cette décision a été très difficile à prendre, mais je ne me sens pas capable de continuer à représenter l’équipe nationale sous la direction de l’actuel sélectionneur », a expliqué le joueur de l’Ajax sur Instagram.

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Amrabat n’a toutefois pas souhaité dévoiler les raisons précises de cette rupture avec Mohamed Ouahbi. « Par respect pour l’équipe nationale et pour toutes les personnes concernées, je préfère garder privées les raisons qui ont motivé cette décision », a-t-il ajouté. Une annonce forte après une Coupe du monde 2026 durant laquelle l’ancien joueur de la Fiorentina avait dû se contenter d’un rôle de remplaçant avec les Lions de l’Atlas, mais il n’écarte pas un retour en sélection : «je décide donc de me rendre indisponible pour la sélection tant qu’il restera en poste. Je tiens à être clair : je ne prends pas ma retraite du football international et je ne ferme pas la porte à un retour avec le Maroc».