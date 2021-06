Euro 2020 : le Danemark écrase le Pays de Galles et file en quarts

La phase de poules terminée, place désormais aux choses sérieuses. Pour débuter ces huitièmes de finale, le Pays de Galles affrontait le Danemark, ce samedi, à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, dans un duel plutôt inattendu. Malgré deux défaites d’entrée, les coéquipiers du capitaine exemplaire Simon Kjaer ont pu valider leur billet, in-extremis, à la faveur d’une impressionnante victoire contre la Russie (4-1) lors de la dernière journée du groupe B. Transcendés suite au malaise cardiaque d’Eriksen, les Danois, portés par un jeu offensif de tous les instants, avaient donc l’opportunité de se hisser, comme en 2004, en ¼ de finale de l'Euro. En face, les Dragons ont pu s'appuyer sur une solidité collective remarquable pour terminer 2ème du groupe A, juste derrière la Squadra Azzura, et pouvaient espérer poursuivre leur rêve éveillé, cinq ans après leur parcours exceptionnel (demi-finale en 2016). Pour cette rencontre décisive et dans une tension palpable, le sélectionneur gallois Robert Page décidait d’aligner un schéma tactique en 4-2-3-1, porté par son trio James-Ramsey-Bale, au soutien de Kieffer Moore. Côté danois, Kasper Hjulmand restait fidèle à son séduisant 3-4-3, emmené notamment par la pépite Mikkel Damsgaard (20 ans). Petite surprise tout de même avec l’apparition du niçois Kasper Dolberg (23 ans) dans le onze de départ, suppléant le prolifique Yussuf Poulsen (2 buts).

Dès le début de la rencontre, les Scandinaves, pris par l’enjeu de ce huitième de finale, n’arrivaient pourtant pas à imposer leur football si attrayant. Profitant du déchet technique de leur adversaire, les Gallois parvenaient ainsi à se montrer rapidement les plus dangereux. Sur une première percée, Bale voyait sa frappe limpide fuir le cadre de Schmeichel (10e ). Étincelant dans cette entame de match, l’ailier des Spurs était à l’initiative de toutes les offensives des Dragons (11e, 12e, 14e). Asphyxié par des Dragons en feu (7 tirs à la 18e), les Vikings sortaient progressivement de ce pressing intense. Et contre le cours du jeu, Kasper Dolberg délivrait le peuple danois d’une frappe clinique dans le petit filet gauche de Ward (1-0, 27e). Le premier but du Danemark dans une phase à élimination directe depuis l’Euro 1992.

Kasper Dolberg, héros inattendu

Libérés par cette ouverture du score, les coéquipiers de Braithwaite retrouvaient alors ce football romantique et les offensives ne tardaient pas à se multiplier sur le but gallois. Après un travail extraordinaire du feu follet Damsgaard, Dolberg voyait sa déviation, au premier poteau, bien repoussée par un Ward vigilant (32e). Portés par le soutien inconditionnel du peuple danois, présent dans les travées d’Amsterdam, les hommes de Kasper Hjulmand avaient désormais l’emprise sur cette rencontre. Dominés, les Dragons voyaient, quant à eux, les mauvaises nouvelles s’accumuler avec la blessure aux adducteurs de son latéral droit Roberts (38e), remplacé par Williams. Un premier acte qui se terminait sur une dernière tentative de Maelhe, bien détournée par la main ferme de Ward (45+1e). Dans le second acte, le Pays de Galles sombrait. Sur une erreur de relance digne d'un débutant signée Williams, l'opportuniste Dolberg en profitait pour s'offrir un doublé après un excellent travail de Brathwaite (2-0, 48e).

Les Dragons gallois, assommés, ne réagissaient que timidement à l'image de cette tête ratée de Moore (53e). Trop peu pour espérer réaliser l'impossible. Si Jensen trouvait le poteau (64e), les Danois crucifiaient leurs adversaires du jour en fin de partie. D'abord par l'intermédiaire de Mæhle, d'une lourde frappe à bout portant après s'être joué de Davies (3-0, 89e). Puis Braithwaite était récompensé de ses efforts. Après le carton rouge direct infligé à Wilson (90e+1), l'attaquant du Barça, servi par Cornelius, se jouait d'Allen avant d'ajuster froidement un Ward abandonné par sa défense (4-0, 90e+6), une réalisation validée par la VAR. Face à un Danemark impitoyable offensivement, le Pays de Galles voit donc son aventure s’arrêter ainsi. Cette victoire étincelante (4-0) permet aux coéquipiers de Kasper Dolberg de poursuivre leur incroyable épopée. Reste désormais à savoir qui des Pays-Bas ou de la République Tchèque, 8e de finale prévu ce dimanche à 18h, viendront se frotter à la puissance offensive des Vikings en quarts de finale.