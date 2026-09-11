CDM 2038 : la France réfléchit à une candidature avec l’Allemagne

La France pourrait tenter de ramener la Coupe du monde sur son territoire en 2038, cent ans après avoir accueilli l’édition 1938. Invité de l’After Foot, Philippe Diallo a confirmé que la Fédération française de football étudiait cette possibilité. « C’est un sujet de réflexion », a reconnu le président de la FFF. Avec le passage du Mondial à 48 sélections, il estime toutefois qu’une candidature française ne pourrait plus être envisagée seule : « À 48, on ne peut plus l’organiser tout seul. Regardez les États-Unis… » La piste d’une organisation commune avec l’Allemagne est notamment évoquée. « C’est un partenaire qui aurait du sens », a répondu Diallo.

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Aucune candidature n’est donc encore actée, mais la FFF commence à se projeter sur une échéance encore lointaine. Après l’édition 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le Mondial 2030 se déroulera principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec également des rencontres en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, avant une édition 2034 attribuée à l’Arabie saoudite. La France pourrait ainsi se positionner pour 2038 et accueillir une troisième Coupe du monde après celles de 1938 et 1998, cette fois dans le cadre d’une candidature commune avec un ou plusieurs pays européens.