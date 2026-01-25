OM : Ethan Nwaneri rejoint Didier Drogba et Mario Balotelli

Voilà des débuts de rêve. Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt sec, Ethan Nwaneri a fait ses premiers pas ce samedi avec l’OM. Face au RC Lens, le prodige anglais de 18 ans a fait chavirer le Vélodrome avec une superbe prestation conclue par un magnifique but.

Une réalisation qui lui permet de rentrer dans l’histoire du club de la Canebière. En effet, il devient le deuxième joueur de l’histoire de l’OM à marquer pour ses débuts dans l’élite après une arrivée en janvier. Le dernier à l’avoir réalisé était Mario Balotelli à l’hiver 2019. Dans l’histoire de la Ligue 1, Didier Drogba a marqué lors de ses débuts à Guingamp en janvier 2002 après avoir quitté Le Mans.