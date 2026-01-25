Menu Rechercher
Commenter 9

OM : Ethan Nwaneri rejoint Didier Drogba et Mario Balotelli

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ethan Nwaneri @Maxppp

Voilà des débuts de rêve. Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt sec, Ethan Nwaneri a fait ses premiers pas ce samedi avec l’OM. Face au RC Lens, le prodige anglais de 18 ans a fait chavirer le Vélodrome avec une superbe prestation conclue par un magnifique but.

La suite après cette publicité

Une réalisation qui lui permet de rentrer dans l’histoire du club de la Canebière. En effet, il devient le deuxième joueur de l’histoire de l’OM à marquer pour ses débuts dans l’élite après une arrivée en janvier. Le dernier à l’avoir réalisé était Mario Balotelli à l’hiver 2019. Dans l’histoire de la Ligue 1, Didier Drogba a marqué lors de ses débuts à Guingamp en janvier 2002 après avoir quitté Le Mans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier