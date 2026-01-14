SOLDES : 2 promos de fou à ne pas rater sur FOOT.FR

C’est l’heure des bonnes affaires en ce début du mois de janvier ! Notre partenaire Foot.fr lance sa deuxième démarque de ses soldes d’hiver avec des réductions agressives allant jusqu’à -80%. C’est le moment idéal pour compléter votre panoplie à moindre coût.

La suite après cette publicité

Dans cette caverne d’Ali Baba, voici deux produits à ne pas rater qui bénéficient d’une sacrée réduction. On commence d’abord par ce Pantalon survêtement Nike Air Cargo Fleece noir blanc proposé à 37,45 € au lieu de 74,90 € ou cette paire de crampons Nike Air Zoom Mercurial Vapor 16 Pro FG jaune qui s’arrache depuis ce matin au prix de 87,99 € au lieu de 159,99 €.

Il y a plein d’autres affaires à faire avec des promos allant jusqu’à - 80 %. Premier arrivé, premier servi, donc n’attendez plus et cliquez ici pour faire LA bonne affaire de ce début d’année 2026 !