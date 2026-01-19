West Ham : Galatasaray se positionne pour Soungoutou Magassa

Selon nos informations, Galatasaray a récemment manifesté un intérêt concret pour Soungoutou Magassa, le milieu polyvalent de West Ham. Le club turc privilégierait une formule de prêt assorti d’une option d’achat, ce qui lui permettrait d’évaluer le joueur en Süper Lig avant de lever cette clause en cas de succès sportif cette saison. A noter également que l’AC Milan et la Juventus ont pris quelques renseignements autour de la situation du joueur.

Âgé de 21 ans, Magassa a rejoint West Ham l’été dernier en provenance de l’AS Monaco pour environ 17 M€ (+ bonus) et s’est progressivement intégré en Premier League après sa formation monégasque et ses sélections avec les équipes jeunes françaises. Cette saison, le natif de Stains a joué 14 matchs en Premier League pour un but marqué.