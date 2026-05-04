Pep Guardiola a peur de se faire boxer par Rayan Cherki

Rayan Cherki n’impressionne pas forcément que dans le football. Alors que des images du milieu offensif de Manchester City en train de pratiquer de la boxe ce week-end ont été publiées sur instagram, son coach Pep Guardiola a été interrogé à ce sujet en conférence de presse avant de défier Everton ce lundi soir.

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Le coach catalan a été sur le terrain de l’humour à propos de son protégé qui réalise une magnifique saison (4 buts et 10 passes décisives en 28 matches de Premier League). «Oui, sur Instagram, il boxe. Cela m’a surpris. Je ne m’y attendais pas», a-t-il alors débuté avant de mettre en avant les facultés de boxeur de Rayan Cherki : «je ne vais plus discuter avec lui, il jouera tous les matches (…) C’est effrayant.»