FC Barcelone : pourquoi la Catalogne rêve d’un retour de Luis Enrique

Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, c’est une véritable histoire d’amour. L’entraîneur espagnol est l’homme qui a enfin permis aux Parisiens de remporter cette tant attendue Ligue des Champions. A deux reprises, déjà. Au delà des titres, il est aussi le symbole du tournant qu’a pris le club de la capitale, qui est passé d’une écurie qui empile les stars, sans grande ligne directrice sur le terrain, à devenir une vraie équipe, où le collectif passe avant tout. Autant dire qu’il est déjà une légende du Parc des Princes.

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Un management apprécié par l’opinion publique

Et c’est aussi le cas à Barcelone, où il a laissé de très bons souvenirs. En tant que joueur, d’abord, puis en tant qu’entraîneur, étant le dernier coach à avoir remporté la Ligue des Champions avec les Blaugranas, en 2015. Si Hansi Flick est aujourd’hui très apprécié en Catalogne, et personne ne pousse pour un départ de l’Allemand, nul doute que si les fans du Barça devaient lui choisir un remplaçant cela se jouerait entre Lucho et Pep Guardiola. Presque dix ans après son départ, il n’est pas rare d’entendre ou de lire des éloges à son sujet au quotidien dans les médias locaux. Son arrivée sur le banc du Parc des Princes a d’ailleurs un peu amélioré l’image du PSG en Catalogne, où le club était très peu apprécié pendant de longues années. Une vraie dévotion, qui s’explique par plusieurs raisons, qui vont bien au-delà des titres glanés à l’époque ou de ses plus de 300 matchs joués sous la tunique blaugrana.

Il avait notamment réussi à remettre à l’ordre du jour le style guardioliste, avec quelques nouvelles nuances de jeu plus direct. Sa gestion des stars - il avait la fameuse MSN sous ses ordres - était aussi très appréciée, et comme à Paris, il avait réussi à mettre les stars au service du collectif, sans pour autant brider leur talent. Un équilibre difficile à trouver, mais que Luis Enrique avait parfaitement réussi à mettre en place. Ce qui n’était d’ailleurs pas si évident à l’époque, dans un football où les stars étaient souvent exemptées de responsabilités défensives. D’ailleurs, l’équipe sortait d’une saison où certains problèmes d’égo et de comportement avaient éclaté dans le vestiaire sous les ordres du Tata Martino, et qui avaient déjà un peu usé Pep Guardiola sur sa fin d’aventure barcelonaise. Luis Enrique avait mis fin à la récréation.

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Un vrai Barcelonais !

Mais c’est peut-être son caractère et sa personnalité qui ont le plus marqué les Culés. Il n’hésitait pas à dire ce qu’il pensait, devant les médias notamment, avec un discours encore plus brut et moins lisse que celui qu’il peut avoir aujourd’hui. Un caractère ultra-compétitif, et surtout, un fervent supporter du Barça, comme il l’a répété à énormément de reprises. « Il est asturien mais il s’est toujours identifié à nous », résumait Joan Laporta dans un entretien accordé à L’Equipe lundi. L’attachement du natif de Gijon au club catalan est énorme, et va d’ailleurs de pair avec son antimadridismo. Il n’a jamais hésité à cacher son aversion pour le grand ennemi du Barça, malgré son passage à Madrid pendant sa formation, et tout cela régalait forcément les supporters barcelonais. Là où, même un autre amoureux du Barça comme Pep Guardiola a toujours été plus mesuré, alors que les autres entraîneurs qui sont passés avant et après lui ont toujours été moins tranchants et incisifs à ce sujet.

Depuis son départ du FC Barcelone il a certes un peu calmé le jeu avec le Real Madrid, et on le sent aussi un peu plus apaisé devant les médias. Mais son amour pour le Barça, il ne l’a jamais caché. Son passage à la tête de la sélection espagnole, où il a été vilipendé par une grosse partie de l’opinion publique pro-Real, avait presque fait de lui un martyr barcelonais, dans un contexte de clivage majeur au sein des fans de la Roja qui a depuis disparu. Face au PSG ce soir, les supporters barcelonais vont, comme ce fut le cas lors des trois dernières confrontations, lui souhaiter le pire. Mais nul doute qu’une défaite ferait un peu moins mal qu’avec un autre entraîneur sur le banc rival…