Juventus : les fans réclament Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Libre comme l’air, Zinedine Zidane attise les convoitises. Après avoir vu les portes de l’équipe de France se refermer à la suite de la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en juillet 2026 avec la FFF, le technicien de 50 ans espère désormais retrouver un challenge à la hauteur de ses ambitions. Annoncé sur les tablettes de la sélectionne brésilienne ces derniers jours ou encore du côté de la Juventus Turin, Zizou reste tapis dans l’ombre et laisse les amoureux du ballon rond dans l’interrogation. En attendant que Zinedine Zidane ne trouve chaussure à son pied, voilà en tout cas un petit indice sur la volonté des supporters de la Vieille Dame en Italie.

Un sondage réalisé par La Gazzetta dello Sport sur son site internet révèle que 41,5% des participants se sont prononcés en faveur d’une arrivée du Français sur le banc de la Juve, en lieu et place de Massimiliano Allegri. Il faut dire que la lourde défaite (5-1) du club piémontais, vendredi à Naples, n’arrange pas son cas. Zidane est loin devant Antonio Conte, le coach de Tottenham, qui a récolté 20% des votes, contre 16,3% pour qu’Allegri reste en poste. ZZ se sait au moins désiré avec les Noir et Blanc, dont il a défendu les couleurs entre 1996 et 2001.

À lire

Les exigences surprenantes de Zinedine Zidane pour dire oui au PSG