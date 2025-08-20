L’Atalanta pose 25M€ sur Nikola Krstovic

Joli renfort pour l’Atalanta. Le club de Bergame vient de recruter l’attaquant monténégrin Nikola Krstovic en provenance de Lecce. Le joueur de 25 ans reste sur une saison à 11 buts et 5 passes décisives l’an dernier. L’Atalanta a déboursé 25 millions d’euros pour l’attirer.

La suite après cette publicité

«Et voilà, c’est six. Après Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor, Sportiello et Zalewski, Nikola Krstović est la sixième recrue permanente de l’Atalanta BC lors du mercato estival. Le club nerazzurri a acquis ses droits d’enregistrement auprès de l’US Lecce», peut-on lire dans un communiqué.