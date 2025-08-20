Menu Rechercher
L’Atalanta pose 25M€ sur Nikola Krstovic

Par Aurélien Macedo
Nikola Krstović @Maxppp

Joli renfort pour l’Atalanta. Le club de Bergame vient de recruter l’attaquant monténégrin Nikola Krstovic en provenance de Lecce. Le joueur de 25 ans reste sur une saison à 11 buts et 5 passes décisives l’an dernier. L’Atalanta a déboursé 25 millions d’euros pour l’attirer.

Atalanta B.C.
Un nuovo attaccante in città: benvenuto a Bergamo, Nikola 🫡🇲🇪

@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫🔵
«Et voilà, c’est six. Après Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor, Sportiello et Zalewski, Nikola Krstović est la sixième recrue permanente de l’Atalanta BC lors du mercato estival. Le club nerazzurri a acquis ses droits d’enregistrement auprès de l’US Lecce», peut-on lire dans un communiqué.

Serie A
Atalanta
Lecce
Nikola Krstović

