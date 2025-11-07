Jérôme Rothen se lâche sur l’OM et De Zerbi

Si le fidèle adjoint de Medhi Benatia, Ali Zarrak, s’en est pris à Jérôme Rothen, c’est parce que l’ancien joueur du PSG n’a pas été tendre avec l’Olympique de Marseille. Battus à domicile par l’Atalanta (0-1), les Phocéens n’ont pas digéré le penalty non sifflé avant le but vainqueur des Italiens, mais ils n’ont pas été à la hauteur pour autant. Une prestation en deçà des attentes qui a eu le don d’agacer le consultant de RMC. Et il ne s’est pas privé pour dézinguer les Olympiens.

La suite après cette publicité

«L’OM est ridicule en termes de résultat, c’est la réalité. (…) Ils se retrouvent en difficulté et dans un paquet d’équipes qui sont pour l’instant éliminées et qui ressemblent plus à des équipes de Ligue Europa que de Ligue des Champions. Il faut appeler un chat un chat. (…) Quand tu vois la fiche de De Zerbi, c’est 10 matchs de Ligue des Champions et une victoire. T’as tout résumé. (…) Tactiquement, il n’a pas les armes, il ne trouve pas les ingrédients et les compétences pour pousser l’OM à être meilleur. Il s’est fait manger par Juric, le coach de l’Atalanta. (…) Il y a eu erreur de casting. Qui a recruté et fait cette équipe ? Quand tu vois les moyens de l’OM, qui ne sont pas les moyens de l’Atalanta, et que tu vois une telle différence dans les performances et la réalisation technique. Sur le match d’hier, à part Greenwood (…) et Rulli, le reste est à jeter. Les joueurs qui étaient là hier, qui ont des statuts particuliers et qu’on met en avant comme Hojbjerg. On met en avant que c’est un joueur d’expérience, mais c’est un joueur moyen ! Tu regardes ses grands matchs en Ligue des champions et tu verras que c’est le néant», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.