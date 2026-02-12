Inter Miami : coup dur pour Lionel Messi

Mauvaise nouvelle pour l’Inter Miami et l’Argentine. Alors que la saison du club floridien va démarrer le 22 février prochain par un déplacement sur la pelouse du Los Angeles FC, Lionel Messi ne sera pas de la partie. La formation dirigée par Javier Mascherano a annoncé la blessure de l’octuple Ballon d’Or. La durée d’indisponibilité n’a pas été précisée, mais Messi risque d’être également incertain pour la Finalissima prévue face à l’Espagne le 27 mars prochain.

La suite après cette publicité

«Inter Miami CF a fourni une mise à jour sur la blessure du capitaine Lionel Messi, présentée par Baptist Health. Messi n’a pas participé à l’entraînement ce mercredi 11 février en raison d’une élongation musculaire au tendon du jarret gauche subie lors du match contre le Barcelona SC en Équateur, qui persiste depuis lors. Le joueur a subi des examens médicaux supplémentaires qui ont confirmé le diagnostic. Son retour progressif à l’entraînement dépendra de ses progrès cliniques et fonctionnels dans les prochains jours», indique le communiqué.