EdF Espoirs : les Bleuets se lancent parfaitement face à la Macédoine du Nord

Les qualifications de l'Euro Espoirs 2023 débutaient ce jeudi à 18h30 pour les Bleuets. Au MMArena (Le Mans), les hommes de Sylvain Ripoll affrontaient la Macédoine du Nord, concurrent le plus sérieux dans une poule où la France reste la principale favorite pour terminer à la première place. L'équipe de France Espoirs se replongeait donc dans cette compétition après son élimination dès les quarts de finale du dernier Euro, le 31 mai, face aux Pays-Bas (1-2). Pour lancer cette campagne de qualification, le sélectionneur français alignait un 4-4-2 où Badiashile et Saliba formaient la charnière centrale. Nouveau merengue, Camavinga était bien présent dans l'entrejeu derrière un duo offensif composé de Cho et Gouiri.

Sans la VAR, Mbuku remercie la «Bard»

En face, Dragan Siljanoski et les siens débutaient en 4-3-3. Auteurs de deux matches nuls face aux Macédoniens lors de leurs précédentes confrontations, les Bleuets comptaient bien, cette fois, prendre le meilleur et entamaient la rencontre tambour battant. Après seulement 15 secondes de jeu, Diop esseulé dans la surface prenait sa chance mais le Monégasque butait sur Denkovski, auteur d'une parade au premier poteau (1e). Placés haut sur le terrain, les hommes de Sylvain Ripoll profitaient de leurs qualités techniques pour maintenir la pression sur les buts des Lions Rouges.

À la réception d'un centre déposé de Diop, Mbuku, de la tête, manquait de peu le cadre (8e) mais confirmait la belle entame française. Un visage séduisant finalement concrétisé peu avant la demi-heure de jeu. Sur un centre parfait de Bard, Mbuku, bien aidé par la barre - et l'absence de VAR ? - coupait victorieusement la trajectoire (1-0, 26e). Récupérant très haut sur le terrain, la France ne baissait pas de rythme mais ni la frappe de Cho détournée par Denkovski (29e) ni les deux tentatives de Gouiri (31e, 32e) ne permettaient aux Bleuets de faire le break. Dominateurs (65% de possession et 14 tirs à la pause), les coéquipiers de Camavinga rentraient aux vestiaires avec l'avantage au score (1-0).

Camavinga, le Real puis le régal

Dès la reprise, les joueurs de Sylvain Ripoll se montraient toujours aussi entreprenants. Aux abords de la surface, le néo-Madrilène Camavinga s'appuyait sur Cho avant de déclencher une frappe limpide terminant sa course dans les filets d'un Denkovski pris sur sa gauche (2-0, 50e). Maître des débats, les coéquipiers de Camavinga, rayonnant dans le cœur du jeu, ne laissaient aucun répit à leurs adversaires du soir. Bien lancé dans la profondeur, Cho était d'ailleurs tout proche d'enfoncer un peu plus les Lions Rouges mais sa tentative de petit piqué était parfaitement contrée par le portier macédonien (62e).

Auteur d'un début de saison étincelant avec le SCO d'Angers, Cho s'illustrait à nouveau mais sa frappe enroulée du gauche fuyait de peu le cadre (68e). Quelques instants plus tard, Gouiri pensait bien concrétiser cette emprise totale mais sa frappe puissante flirter avec la barre transversale de Denkovski (77e). Souverains, de bout en bout, les Bleuets parachevaient leur succès grâce à une réalisation de Kalulu en toute fin de match (3-0, 89e) et signaient une première victoire tout en maîtrise face à une Macédoine du Nord dépassée (3-0). Prochain rendez-vous ? Les Iles Féroé, lundi prochain (18h30) pour confirmer ces débuts convaincants.