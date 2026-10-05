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UEFA Nations League

Ligue des Nations : la France qualifiée dès ce soir en quarts si…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Michael Olise et Rayan Cherki @Maxppp
France 0-1 Belgique

Première du classement du groupe 1 de la Ligue A après deux victoires et un nul, l’équipe de France (7 points) a son destin entre ses mains dans cette Ligue des Nations. Ce soir, les joueurs de Zinédine Zidane accueillent la Belgique (6 points) et peuvent même déjà valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition.

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Pour cela, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise vont bien évidemment devoir gagner face aux Diables Rouges au Stade de France, comme ils l’ont fait le 28 septembre dernier à Bruxelles (1-0). Mais ce n’est pas tout. Pour être certains de filer en quarts, il va également falloir que l’Italie (3e, 4 points) perde ou fasse au mieux match nul contre la Turquie (0 point).

Pub. le - MAJ le
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