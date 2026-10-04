Zinédine Zidane évoque sa philosophie de jeu : « je préfère courir avec le ballon que derrière »

Avant de retrouver la Belgique ce lundi, Zinédine Zidane a de nouveau détaillé ses intentions avec l’équipe de France. Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, le sélectionneur tricolore a notamment expliqué sa volonté de s’appuyer sur des profils techniques comme Luca Da Cunha et Rayan Cherki, capables de participer à un jeu basé sur la conservation du ballon et la récupération rapide. Une philosophie qui commence visiblement à prendre forme chez les Bleus.

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« Notre idée, en jouant comme ça, c’est de récupérer le ballon très vite et pas faire toutes ces courses qui sont parfois compliquées. En général, si on récupère le ballon très bas, on a 80 mètres à faire avec le ballon. Donc voilà, c’est notre idée de récupérer le ballon le plus vite possible. Et pour ça, on essaie de mettre des choses en place. Je crois que les joueurs ont été top. Le plus important, c’est que mes joueurs sentent ce qu’ils font sur le terrain. Je sens cette volonté de récupérer le ballon. On peut s’améliorer, mais je suis très satisfait de ce que j’ai vu. Forcément, c’est des joueurs que j’avais envie de voir. Ça confirme ce qu’ils font sur le terrain. Oui, avoir le ballon, c’est quelque chose. Ça m’a toujours animé, garder le ballon. Je préfère courir avec le ballon que derrière le ballon pour mon équipe. Après, on sait qu’on doit mieux faire, notamment dans les derniers mètres. On a un petit problème d’efficacité. On doit accélérer notre jeu », a expliqué Zidane ce dimanche.