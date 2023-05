Mercato : Nice a ciblé ses priorités

Neuvième du classement de Ligue 1, l’OGC Nice ne devrait pas connaître l’Europe la saison prochaine, sauf miracle. Une petite déception pour le club détenu par INEOS, dont le but est de se faire durablement une place dans le gratin de la Ligue 1. À moins d’une surprise, les Aiglons ne feront donc pas mieux que leur cinquième place de l’an passé. Pour essayer de faire mieux en 2023/2024, Nice a prévu de s’activer. Et pas qu’un peu.

Outre l’identité du futur entraîneur, l’effectif niçois pourrait également être retouché. Selon nos informations, le Gym envisage de remodeler le visage de son côté gauche et du flanc droit, aussi bien en défense qu’en attaque. Sous certaines conditions. Devant, une réflexion est en cours. En effet, l’arrivée d’un ailier droit est étudiée, ce qui ne serait pas sans conséquence. Concrètement, Gaëtan Laborde serait définitivement recentré et deviendrait un concurrent à temps plein de Terem Moffi.

Ça risque de bouger sur les côtés

Pour le poste de latéral droit, tout va dépendre de Youcef Atal. Souvent blessé (14 matches de L1 cette saison), l’Algérien pourra-t-il être remis sur pied afin d’être capable de disputer une saison en entier ? Si le Gym obtient cette garantie, il ne renforcera pas ce secteur de jeu. Toutefois, cela convaincrait Jordan Lotomba, le concurrent direct d’Atal, de ne pas accepter l’offre de prolongation du Gym. Titulaire, le Suisse ne rempilera que si Atal plie bagage. Toujours en défense, le patron Dante ne lâchera pas le club puisqu’il devrait bien prolonger son contrat à 39 ans.

Dans les cages, Kasper Schmeichel ne devrait pas bouger non plus, lui qui avait été sondé l’hiver dernier par le Bayern Munich avant que les Bavarois ne choisissent Yann Sommer. Enfin, alors que plusieurs grands clubs européens les courtisent, Képhren Thuram et Jean-Clair Todibo seront bien évidemment remplacés en cas de départ. Mais attention. Si le Gym est conscient qu’il a très peu de chances de pouvoir conserver les deux, le message est clair : il faudra y mettre le prix.