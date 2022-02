Les statistiques sur Fifa Ultimate Team (FUT) sont certainement l'une des données les plus importantes pour les joueurs. Et pour ce qui est de la force, un homme se démarque. Pas de Lukaku ou de Haaland comme on pourrait s'y attendre, mais un joueur de troisième division anglaise. On vous explique tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

La suite après cette publicité