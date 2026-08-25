PFA : l’équipe type de Premier League avec deux Français

La cérémonie des PFA Awards se déroule ce soir. L’équipe type de Premier League de la saison dernière vient d’être dévoilée. On y retrouve 2 Français et une large domination d’Arsenal puisqu’il y a 5 Gunners : David Raya, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, Declan Rice et William Saliba intègrent cette formation.

La suite après cette publicité

The PFA Premier League Team of the Year 🏆



Voted for by the players. pic.twitter.com/8i4WNR5a8y — PFA (@PFA) August 25, 2026

Ils sont accompagnés par Nico O’Reilly (Manchester City), nommé par ailleurs meilleur jeune de l’année, Bruno Fernandes (Manchester United), Rayan Cherki (Manchester City), le second Français de ce XI, Antoine Semenyo (Bournemouth puis Manchester City), Igor Thiago (Brentford) et Erling Haaland (Manchester City).