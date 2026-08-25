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PFA : l’équipe type de Premier League avec deux Français

Par Maxime Barbaud
1 min.
cherki @Maxppp

La cérémonie des PFA Awards se déroule ce soir. L’équipe type de Premier League de la saison dernière vient d’être dévoilée. On y retrouve 2 Français et une large domination d’Arsenal puisqu’il y a 5 Gunners : David Raya, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber, Declan Rice et William Saliba intègrent cette formation.

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Ils sont accompagnés par Nico O’Reilly (Manchester City), nommé par ailleurs meilleur jeune de l’année, Bruno Fernandes (Manchester United), Rayan Cherki (Manchester City), le second Français de ce XI, Antoine Semenyo (Bournemouth puis Manchester City), Igor Thiago (Brentford) et Erling Haaland (Manchester City).

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