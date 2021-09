Barça : Ronald Koeman sur le banc face à l'Atlético

Plus que jamais, Ronald Koeman se trouve sur un siège éjectable au FC Barcelone. Et le dernier revers cuisant concédé en Ligue des champions face à Benfica (3-0) mercredi soir, accentue encore un peu plus la pression autour du technicien néerlandais. Si l'opinion publique s'est largement payée le scalp de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, celui-ci devrait être maintenu à son poste, au moins sur le court terme.

Selon les informations de Sport, la direction catalane ne souhaite pas prendre une décision importante sur un coup de tête. L'objectif reste toujours de faire le point match après match. Ainsi, Ronald Koeman devrait bien être présent pour le prochain match des Blaugranas en Liga face à l'Atlético de Madrid. En cas de défaite face au champion d'Espagne, Joan Laporta devra donc trancher. Sous peine de voir l'étau se resserrer également autour de lui...