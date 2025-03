Équipe de France : l’Italie prend la défense de Mattéo Guendouzi

Jeudi dernier, Mattéo Guendouzi a honoré sa douzième sélection en équipe de France à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Nations face à la Croatie. Et malheureusement pour le joueur de la Lazio, ça s’est très mal passé. Les Bleus ont livré un match catastrophique à Split et notamment une première période indigne de son statut de vice-championne du monde en titre. Tous les Tricolores ont été en dessous de tout, mais un secteur du jeu a été pointé du doigt : le milieu de terrain. Aligné aux côtés d’Aurélien Tchouameni et d’Adrien Rabiot, Guendouzi s’est noyé à Split. Dépassé dans les duels, incapable d’apporter son soutien à l’attaque, l’ancien Marseillais a coulé en raison de son style de jeu trop scolaire, même s’il ne faut pas oublier que le choix de Didier Deschamps d’aligner trois milieux aux profils défensifs et pas créateurs n’a aidé personne. Mais voilà, le mal était fait et Guendouzi a pris très cher dans les heures qui ont suivi la défaite de la France en Croatie (0-2).

« D’un joueur moyen à l’OM, on en fait un titulaire en équipe de France. Je n’ai rien contre lui personnellement, ce n’est qu’un constat. Je n’ai d’ailleurs personne d’autre à mettre à sa place. Mais dites-moi quel est son point fort ? Il est puissant ? Non. Rapide ? Non. Il a une bonne frappe ? Non. Un bon jeu de tête ? Non. C’est moyen partout. Or, en équipe de France, au moins, aie un point fort », s’était lâché Jean-Michel Larqué au micro de RMC Sport, imité plus tard par Johan Micoud. « Je ne vais pas taper dessus tout le temps parce que ça fait 10 ans que je le dis, mais ce qui me gonfle c’est qu’il y a Akliouche qui est chez lui, on prend Olise, il est sur le banc, Cherki est chez lui… (…) C’est sûr que de créer c’est plus dur, donc forcément… Sinon on va continuer avec des milieux comme ça, on va rappeler Guendouzi, on va rappeler Koné aussi qui ne joue pas… Guendouzi je n’ai rien contre lui, je trouve que c’est un bon joueur, je ne fais pas une fixette, mais à chaque fois qu’il avait le ballon ça va derrière, et c’est un petit peu ton créateur du milieu. Donc au bout d’un moment si on joue comme ça… », avait lâché le champion d’Europe 2000 sur la Chaîne L’Équipe.

«Guendouzi est le meilleur joueur que la Lazio ait eu ces dernières années»

Enfin, même en Croatie le choix de DD d’aligner ces trois milieux pas vraiment créatifs avait surpris. Mais il y a un endroit où ces critiques envers Guendouzi ont été mal accueillies : Rome. Joueur de la Lazio depuis 2023, le natif de Poissy est l’un des titulaires indiscutables de Marco Baroni (29 matches joués en Serie A cette saison, tous en tant que titulaire). Voir la France le traiter comme un moins que rien en a donc surpris plus d’un. Et en attendant la prise de parole de son coach, Guendouzi a pu compter sur le soutien d’anciennes gloires de la Lazio. « Je suis désolé pour les critiques que Guendouzi a reçues en France, mais il faut qu’il ait la force de réagir, il a montré qu’il était un grand joueur », a confié Roberto Rambaudi, joueur céleste entre 1994 et 1999 au journal Il Tempo.

« Guendouzi critiqué en équipe nationale ? Il a la personnalité et l’expérience pour gérer ces choses-là. En France, on a même critiqué Mbappé, alors à la place de Guendouzi, je vivrais la situation avec le sourire. À la Lazio, il est utile à l’équipe et au vestiaire. L’équipe nationale ? Lors de la première mi-temps, on était presque gêné de le voir. Un match trop étrange », a confié de son côté Fabio Liverani (2001-2006) à RadioSeiLazio. De retour en Italie avec quelques égratignures, Mattéo Guendouzi se réjouira sans doute de retrouver un environnement plus agréable avant les futurs chocs de la Lazio contre le Torino et l’Atalanta. Deux matches pour lesquels Baroni comptera sûrement sur lui. Tout comme les suiveurs de la formation céleste. « Pour moi, Guendouzi est le meilleur joueur que la Lazio ait eu ces dernières années, à tous points de vue. C’est notre Simeone (l’actuel coach de l’Atlético y a joué entre 1999 et 2004, ndlr), dans ce football très particulier, c’est le joueur le plus important que nous ayons, nous devrions lui construire un monument, il ne manque jamais un match », déclarait le patron de RadioSeiLazio, Guido De Angelis, il y a un peu plus de deux semaines.