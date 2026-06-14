Coupe du Monde 2026 : le Maroc est totalement frustré après son nul face au Brésil

Le choc du groupe C entre le Brésil et le Maroc a tenu toutes ses promesses avec un match nul au MetLife Stadium (1-1). Très entreprenants dès le coup d’envoi, les Lions de l’Atlas ont étouffé les hommes de Carlo Ancelotti et ont même étonné face à la Seleção. Cette supériorité a été récompensée par l’ouverture du score, mais le Brésil a finalement réagi grâce à un bijou de Vinícius Júnior, auteur de l’égalisation. Un résultat de taille pour les Lions de l’Atlas, qui tiennent tête au favori du groupe.

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Et si ce résultat a donné beaucoup d’inquiétude au peuple brésilien, il a donné de l’espoir au Maroc. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a livré ses premières impressions après la rencontre et a même semblé un brin frustré par le résultat, estimant que son équipe pouvait aller chercher la victoire : «c’est dommage. On aurait voulu gagner ce match. À la fin, les joueurs n’étaient pas euphoriques parce qu’on avait fait match nul contre le Brésil. J’ai surtout senti un goût d’inachevé. Pas de la déception, mais l’impression qu’on pouvait aller chercher cette victoire», a-t-il lâché.

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Les Marocains voulaient la victoire

«On se contente de ce point, mais l’essentiel est de continuer à grandir dans la compétition et de se qualifier. On a montré de bonnes choses aujourd’hui. On a été très bons dans les transitions, même si on aurait pu faire mieux par moments. Tous les joueurs ont fait le travail», a-t-il ajouté. Et le sélectionneur national a été rejoint par ses joueurs, à l’instar de Redouane Halhal : on voulait gagner ce match. C’était une rencontre compliquée. Maintenant, on va se concentrer sur l’Écosse et ramener la victoire, a lâché le joueur de Malines.

«On aurait voulu gagner, mais ça reste quand même un bon premier match. Maintenant, on sait ce qu’il nous reste à faire pour la suite», confiait également Ayyoub Bouaddi, auteur d’une superbe performance pour ses débuts avec la sélection marocaine. Face à la Tartan Army la semaine prochaine, le Maroc va devoir confirmer pour assurer la qualification : «c’est un autre match, avec d’autres solutions à trouver contre une équipe qui joue différemment. Maintenant, il faut récupérer les joueurs et se remettre rapidement au travail», ajoutait Ouahbi.