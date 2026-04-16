Youth League : Benfica en quête d’un nouveau sacre européen à Lausanne

Le décor est planté. Ce vendredi à 14h, le Stade de la Tuilière à Lausanne sera le théâtre d’un choc des styles entre le Benfica, meilleure attaque de la compétition, et le Club Bruges, défense la plus hermétique du tournoi. Un rendez-vous que les Portugais abordent avec une confiance historique. Cette saison, les U19 du Benfica n’ont pas fait de détails. Avec 38 buts inscrits, ils ont effacé des tablettes le précédent record de Chelsea (36 buts en 2014-2015). En rejoignant le Final Four, le club égale également le FC Barcelone avec cinq participations à ce stade de la compétition. Cette réussite n’est pas un hasard, comme nous le confie Vitor Vinha, entraîneur de l’équipe Youth League du Benfica : « C’est la vision du club. Les joueurs sont formés dès leur plus jeune âge à ressentir la "mystique" du Benfica. Il est fondamental d’avoir une qualité de jeu constante, de toujours privilégier l’offensive, de vouloir la possession du ballon le plus longtemps possible et de marquer un maximum de buts. Nous cherchons sans cesse à agresser l’adversaire et à attaquer son but. Ce sont des principes non négociables au sein de notre club, particulièrement à ces niveaux d’élite que sont les équipes de transition (U-15, U-17, U-19) vers le monde professionnel (Équipe B et Équipe Première). Ce sont des qualités non négociables. »

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Le Club Bruges, un mur à abattre

Face à eux se dresse une équipe belge solide, qui n’a encaissé que 5 buts en 9 matchs. Un contraste saisissant avec les 13 buts concédés par les Portugais. « Bruges sera un adversaire redoutable. C’est une équipe très bien organisée, puissante physiquement, capable de mettre n’importe quel adversaire en difficulté en transition », nous prévient Vítor Vinha. « C’est un match que nous voulons gagner pour atteindre la finale, en imposant l’ADN Benfica. Nous essayons toujours de jouer avec une identité très marquée et c’est ce que nous allons chercher à faire : quel que soit l’adversaire, nous imposerons notre jeu et nos convictions pour l’emporter. En Youth League, c’est la règle d’or : former et vaincre tout en restant fidèles à notre identité. »

Un avis partagé par son capitaine, Gonçalo Oliveira, qui garde les pieds sur terre : « L’objectif est clairement le titre, mais nous gardons les pieds sur terre, nous dit-il. Notre philosophie est de prendre les matchs les uns après les autres sans nous projeter trop loin. Pour l’instant, nous sommes totalement focalisés sur ce duel contre le Club Bruges. C’est une équipe très solide, la meilleure défense de la compétition ; ce sera donc une grande affiche. »

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Le passage de flambeau avec 2022

Pour motiver les troupes avant le départ en Suisse, le centre d’entraînement du Seixal a vu défiler du beau monde. Mardi, António Silva, Henrique Araújo, Nuno Félix, Samuel Soares et Tomás Araújo — tous vainqueurs de l’édition 2022 et désormais intégrés à l’équipe première — sont venus transmettre leur expérience. « Nous savons que c’est un moment unique. Nous avons été les premiers à le faire, mais nous voulons sans aucun doute que vous gagniez à nouveau. Ce sont deux matchs, profitez-en au maximum, le stade sera certainement rempli de supporters du Benfica. Nous tenions à vous laisser un message de soutien. Nous avons confiance en vous ! Beaucoup d’entre vous ont déjà joué avec nous et beaucoup nous rejoindront à l’avenir, si Dieu le veut. Saisissez cette opportunité qui s’offre à vous et ramenez la coupe au Seixal», a lancé António Silva dans une vidéo relayée par le club lisboète. Un message complété par la sagesse d’Henrique Araújo, auteur d’un triplé lors de la victoire en finale 6-0 face au RB Salzbourg en 2022 : "Tous les regards seront tournés vers vous. N’ayez pas peur de faire des erreurs, a-t-il souligné. Parce que si vous perdez, dans une semaine personne ne s’en souviendra, mais si vous gagnez, vous resterez à jamais dans la mémoire du club, c’est certain. »

Cette force mentale est précisément ce que recherche Vítor Vinha. Interrogé par nos soins sur la différence entre une équipe qui joue et une équipe qui gagne, l’entraîneur souligne l’importance de l’équilibre psychologique : « L’un ne va pas sans l’autre. Nous avons réalisé d’excellents matchs en faisant preuve d’un caractère et d’une personnalité très forts. Nous avons beaucoup de qualité, mais c’est aussi le cas de toutes les autres équipes. À ce stade de la compétition, il n’y a plus d’adversaires faciles ; ils sont tous très costauds. La décision se jouera sur la capacité à maintenir une grande stabilité émotionnelle, une foi inébranlable en la victoire et une concentration totale sur les tâches à accomplir, tant individuellement que collectivement. Nous devons rester une équipe soudée, comme nous l’avons été jusqu’ici. Si c’est le cas, nous serons toujours plus proches de battre Bruges et d’atteindre la finale. » Pour porter ce message sur le terrain, Vinha s’appuie sur des relais de confiance, comme son capitaine Gonçalo Oliveira, décrit comme un véritable leader et communicant du vestiaire : « On dit souvent que le capitaine est le relais de l’entraîneur sur le terrain. Avec des leaders comme Gonçalo Oliveira, Gonçalo Moreira ou Rafael Quintas, qui mènent par l’exemple, la communication au sein du groupe devient beaucoup plus fluide. Ce sont des éléments rassembleurs qui facilitent énormément notre travail. Nous encourageons ce leadership : nous voulons qu’ils développent leurs compétences sociales et leur capacité à soutenir un coéquipier dans les moments difficiles. Gonçalo Oliveira, par exemple, est une pièce maîtresse, tant par son autorité naturelle que par ses performances sur le terrain. Mais au-delà de Gonçalo Oliveira, c’est toute cette force collective et ces multiples profils de leaders qui me permettent, en tant qu’entraîneur, d’élever le niveau de performance de l’équipe. Je suis très fier de travailler avec ce groupe. » Au-delà, des leaders du vestiaire, Vitor Vinha compte aussi sur un "douzième homme" de taille : la communauté portugaise de Suisse, qui compte près de 260 000 ressortissants selon l’OFS : « Le match a lieu à Lausanne, où nous avons énormément de supporters. J’espère qu’ils peindront le stade en rouge car leur ferveur nous aidera à décrocher la victoire. Nous demandons souvent à nos joueurs : "Et si c’était au Estádio da Luz, comment ça se passerait ?". La présence de nos fans les prépare à ce qu’ils trouveront plus tard : un environnement d’exigence maximale. » Entre le leadership naturel d’Oliveira et le soutien attendu dans les tribunes de la Tuilière, le Benfica espère instaurer un climat de "professionnalisme précoce" pour franchir l’obstacle belge. L’objectif : atteindre une cinquième finale et reconquérir un titre déjà remporté en 2022 sur un score sans appel de 6-0. Jamais un club n’a fait mieux lors d’une finale dans l’histoire de la Youth League.

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La "génération Mourinho" au service des U19

L’une des grandes forces du Benfica cette saison réside dans l’intégration précoce de ses jeunes au monde professionnel. Sous les ordres du "Special One", José Mourinho, pas moins de sept joueurs du Seixal ont disputé leurs premières minutes en équipe A cette année. Parmi eux, quatre piliers de l’aventure Youth League : José Neto, Daniel Benjaqui, Anisio Cabral et Gonçalo Moreira. Pour Vítor Vinha, ce passage chez les pros est un moteur : « Si tu t’entraînes avec les meilleurs, tu deviendras comme eux. Cela les prépare à une élite encore plus exigeante. », nous a-t-il confié. Toutefois, malgré l’enthousiasme ambiant, tout n’est pas rose pour Vítor Vinha, qui doit composer avec plusieurs absences de taille pour ce rendez-vous crucial.

Tout d’abord, le technicien portugais sera privé d’un de ses 4 champions du monde U-17 avec le Portugal en novembre dernier, Rafael Quintas, contraint de purger un match de suspension après avoir accumulé trop de cartons jaunes au cours de la compétition. Le secteur défensif est d’autant plus fragilisé par le forfait acté de Gil Neves, toujours à l’infirmerie. L’incertitude plane également au-dessus de José Neto. Le latéral, revenu blessé de son rassemblement avec la sélection nationale, n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et se contente pour l’instant de soins spécifiques. Si sa présence face au Club Bruges semble compromise, il a tout de même fait le voyage en Suisse avec le groupe, dans l’espoir de se rétablir à temps pour une éventuelle finale lundi prochain. En cas de victoire face aux Belges, les Aigles affronteront lundi le vainqueur du duel entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Mais comme le rappelle l’ailier Jaden Umeh à la chaîne du club BTV : « Nous savons que le club a déjà remporté cette compétition, c’est à nous d’écrire à nouveau l’histoire ! ». Benfica veut encore rappeler que sa recette est la meilleure d’Europe sur la formation.