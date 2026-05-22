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Feyenoord : Anis Hadj-Moussa élu joueur du mois pour la quatrième fois

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hadj Moussa @Maxppp

L’ailier international algérien Anis Hadj Moussa a été sacré Joueur du Mois de mai en Eredivisie, couronnant ainsi sa période la plus prolifique de la saison avec Feyenoord. Avec trois réalisations au compteur, il a terminé co-meilleur buteur du championnat sur ce dernier mois de compétition, à égalité avec l’attaquant du PSV Ricardo Pepi. Les performances décisives de l’Algérien ont grandement contribué à la superbe fin de parcours du club de Rotterdam, qui a verrouillé sa deuxième place au classement, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions.

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ESPN NL
Feyenoorder Anis Hadj Moussa is uitgeroepen tot 𝐒𝐩𝐞𝐥𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐚𝐧𝐝 mei 🇩🇿🏆

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C’est la quatrième fois de la saison qu’il obtient cette distinction. À quelques jours de l’annonce de la liste finale pour la Coupe du Monde 2026, ce trophée valide la montée en puissance de Hadj Moussa. Ce plein de confiance idéal sous les couleurs de Feyenoord s’annonce comme un signal fort envoyé à son sélectionneur national, Vladimir Petkovic, à l’heure d’aborder la préparation pour le Mondial sur le continent américain.

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