OM : recalé par la LFP, Stéphane Richard avait été écarté par Vincent Labrune

Avant de prendre les rênes de l’OM, Stéphane Richard avait déjà tenté de s’imposer dans les sphères du football français. Comme le révèle L’Équipe, l’ancien patron d’Orange figurait dans la short-list pour devenir directeur général de LFP Media après le départ de Ben Morel fin 2024. Soutenu notamment par le fonds CVC, actionnaire majeur de la structure, mais aussi par certains clubs comme Lens ou Marseille, Richard apparaissait comme un candidat crédible pour piloter la stratégie commerciale du football français. Il avait d’ailleurs multiplié les échanges en coulisse, particulièrement avec Pablo Longoria ou encore Philippe Diallo, dans l’optique de renforcer sa candidature.

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Mais malgré ces appuis, son profil n’a finalement pas convaincu en interne. En effet, Vincent Labrune et plusieurs présidents de clubs ont préféré écarter sa nomination, lui reprochant un profil jugé trop politique et pas suffisamment orienté business pour un poste aussi stratégique. C’est finalement Nicolas de Tavernost qui a été choisi, faisant consensus à l’époque. Un épisode révélateur des tensions et des luttes d’influence au sein du football français, alors même que la question des droits TV reste centrale.