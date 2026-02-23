Atlético : la rumeur d’un accord entre Diego Simeone et l’Inter enfle en Espagne

L’émission espagnole El Chiringuito de Jugones a relancé une rumeur spectaculaire : Diego Simeone quitterait l’Atlético Madrid à la fin de la saison et aurait déjà un pré-accord avec l’Inter pour 2026-2027. Une information non confirmée en Italie, bien que relayée par Sportmediaset, et qui paraît difficile à concrétiser, notamment en raison du salaire actuel de l’entraîneur argentin, estimé à 34 millions d’euros bruts annuels.

La suite après cette publicité

Cette hypothèse surprend d’autant plus que Cristian Chivu réalise un excellent travail, son équipe étant en tête du championnat, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Italie et toujours en lice pour renverser son retard en barrages de Ligue des champions. À ce stade, la rumeur relève davantage du sensationnel médiatique que d’un dossier concret.