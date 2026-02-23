Atlético : la rumeur d’un accord entre Diego Simeone et l’Inter enfle en Espagne
L’émission espagnole El Chiringuito de Jugones a relancé une rumeur spectaculaire : Diego Simeone quitterait l’Atlético Madrid à la fin de la saison et aurait déjà un pré-accord avec l’Inter pour 2026-2027. Une information non confirmée en Italie, bien que relayée par Sportmediaset, et qui paraît difficile à concrétiser, notamment en raison du salaire actuel de l’entraîneur argentin, estimé à 34 millions d’euros bruts annuels.
Cette hypothèse surprend d’autant plus que Cristian Chivu réalise un excellent travail, son équipe étant en tête du championnat, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Italie et toujours en lice pour renverser son retard en barrages de Ligue des champions. À ce stade, la rumeur relève davantage du sensationnel médiatique que d’un dossier concret.
