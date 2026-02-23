Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Atlético : la rumeur d’un accord entre Diego Simeone et l’Inter enfle en Espagne

Par Valentin Feuillette
1 min.
Diego Simeone @Maxppp

L’émission espagnole El Chiringuito de Jugones a relancé une rumeur spectaculaire : Diego Simeone quitterait l’Atlético Madrid à la fin de la saison et aurait déjà un pré-accord avec l’Inter pour 2026-2027. Une information non confirmée en Italie, bien que relayée par Sportmediaset, et qui paraît difficile à concrétiser, notamment en raison du salaire actuel de l’entraîneur argentin, estimé à 34 millions d’euros bruts annuels.

La suite après cette publicité

Cette hypothèse surprend d’autant plus que Cristian Chivu réalise un excellent travail, son équipe étant en tête du championnat, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Italie et toujours en lice pour renverser son retard en barrages de Ligue des champions. À ce stade, la rumeur relève davantage du sensationnel médiatique que d’un dossier concret.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Liga
Inter Milan
Atlético
Diego Simeone

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Liga Liga
Inter Milan Logo Inter Milan
Atlético Logo Atlético Madrid
Diego Simeone Diego Simeone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier