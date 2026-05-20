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Nantes remporte le Challenge Espoirs face à l’OM

Par Jordan Pardon
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Lancée l’an dernier par la FFF, le Challenge Espoirs 2026 a rendu son verdict ce mercredi. Un an après la finale entre Rennes et Monaco qui avait été marquée par le malaise cardiaque du jeune Samuel Nibombé (il n’y avait pas eu de vainqueur à l’issue de la rencontre), c’est le FC Nantes qui a triomphé en s’imposant aux tirs au but face à l’Olympique de Marseille.

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Après un match nul sans but dans le jeu, ni même en prolongation, les jeunes Canaris se sont adjugés le Challenge Espoirs grâce à un tir au but victorieux de Junior Koné (0-0, 5-3 tab). Pour rappel, cette compétition avait été lancée par la Fédération Française de football l’an passé dans le but de promouvoir la formation tricolore et de permettre aux jeunes de progresser.

Pub. le - MAJ le
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