Équipe de France : un nouveau couac logistique a agacé certains joueurs

Comme lors du premier rassemblement de l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane, les Bleus ont été informés ces dernières heures des problèmes d’organisation et de logistique pour le voyage de leurs proches. Comme l’explique RMC Sport, le déplacement à Milan pour le match face à l’Italie ce jeudi (défaite 1-3) a connu son lot de complications pour les entourages des joueurs.

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Le voyage en avion aurait été marqué par quelques "couacs", ce qui aurait eu le don d’agacer certains Bleus. Pourtant, une réunion logistique avait eu lieu dimanche à la FFF pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que lors du dernier rassemblement. Au sein du staff tricolore, certains membres se seraient encore plaints du team manager, Laurent Georges, mis au fait de ces réticences à son égard. Cet épisode aurait tendu l’ambiance. Quant à l’intendant Bastien Geray, il est, lui, toujours en arrêt maladie.